عمر كمال يروج لطرح أغنية "قطر جيلك"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المطرب الشعبي عمر كمال لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قطر جيلك"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك عمر كمال برومو الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "أغنية "قطر جيلك" قريبًا"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





أحدث أعمال عمر كمال

ويذكر أن عمر كمال قد روج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد موت"، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالمطربان حمو بيكا وحسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهروا في كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم، ولم يتم الكشف موعد طرحه، علق: "كل واحد كان سبب في أذية ولاد موت هيدفع التمن".





كلمات أغنية ولاد موت





اللي بيقول اتنسينا احنا جينا

راجعين تاني نزرزرو

امتى كانت راحت علينا

دانتو فينا تصحو تنامو تفكرو

نو مقارنة يوم في كارنا

لو حضرنا قدامنا تتبخرو

مين يطولنا وسعولنا

لو تجولنا ع السكة تتحضرو

لا لا ننتهي استحالة

وصلت الرسالة

وكلو ياصاحبي شاهدلنا

فوقو الشارع بنسوقو

اهدو حبة وروقو

محدش فيكم حملنا

واحدة واحدة بس خمسة جد

الكلام لأي مستجد

مين معانا بس مرة سد

احنا مش شاغلنا اي حد

اللي مش عاجبنا نعجبو

واللي يتعوج بنضربو

ليكو شوق في حاجة جربو

الشارع ما بينا وإلعبو

اخوات في ضهر بعضينا

اخوات مين بس يعدينا

اخوات كوكب شاهد لينا

اخوات واثقين فى نفسنا

اخوات ايد واحدة من يومنا

اخوات مهما بنتقع قمنا

اخوات مين سد قدامنا

اخوات فوق واصحى لكلامنا

اللي نفسو بأختصار كسرنا نفسو

على اي ناس حطينا

اصحو فوقو دا احنا ع التخين نسوقها

ولا حد ساقها علينا

احنا اي حاجة وقتي بالأشارة

تخلص هوا على ايدينا

مش بنرحم اللي يوم ذكائو خانو

و بنلبسو في رجلينا

لينا سيط فى اي مدينة

في الحديد عدينا

احنا بنفسينا مش بحد

جبنا عقدة للي حاربنا

هو مين يغلبنا

بلاش تندبنا شارعنا سد

دنيا لابسة وشها المخيف

لأ مفيش مساحة للضعيف

الضعيف بيمسك الرصيف

والتقيل دايس على الخفيف

لكل فعل رد فعل اه

واحنا صعب يوم نجيب وره

احنا برضو فرقة مسيطرة

تنكشونا تبقى مجزرة

اخوات في ضهر بعضينا

اخوات مين بس يعدينا

اخوات كوكب شاهد لينا

اخوات واثقين فى نفسنا

اخوات ايد واحدة من يومنا

اخوات مهما بنتقع قمنا

اخوات مين سد قدامنا

اخوات فوق واصحى لكلامنا

اللى قلبو جايبو ياض يجيب حبايبو

والعبرة بالنهايات

المكان واسع كمان يشيل نسايبو

فيه ركن للعائلات

البطل في قلب بلدو اخش الاعبو

انا بعشق الحكايات

اصحو دا اللعيب فيكم كاشف ملاعبو

انا تتلاشوني بالذات

مافيا كلمتنا ماشية عافية

نيتنا دايما صافية

مع اللي يحبنا

حملة وقت الهجوم متكاملة

تغلط تسف الرملة

احذر مننا

بالحب تتقابل في ارضنا

بالكدب تبقى تحت رجلنا

استوب والزم السكوت هنا

تترن لو تسوقها عندنا

عيال هنعتبركم اخصام

الضرب فاللي ميت حرام

ما باخدش لا بأسامي ولا ارقام

مابلاش تعيشوا دور الاجرام