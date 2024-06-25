فريق ال "تلاتة اخوات" يشوقوا جمهورهم لأغنيتهم الجديدة "مارشميلو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، عن برمو أغنيتهم الجديدة " مارشميلوا "، عبر منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة٠



علق الفريق على الفيديو قائلين:" مارشميلو بكرا على اليوتيوب وجميع المنصات الساعة 4 “، حاز الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور ٠



وأكد مدير الفريق ومنتج الألبوم المطرب تامر نور، أن الألبوم يضم 10 أغنيات أعتبرها من التجارب الموسيقية المختلفة والمتنوعة، التي تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكدًا أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب، بعد أن رفض عدة عروض إنتاجية، حرصًا على تقديم رؤية موسيقية تلبي متطلبات السوق الغنائي، وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة الفريق التي اكتسبها عبر سنوات، وحرص خلالها على التمسك باحترام الجمهور لما يقدمه وأبنائه من أعمال فنية جادة، وقادرة على الوصول لفئة “الأندر إيدج”، دون الانحراف عن المسار لمجرد التواجد أو تصدر الترند.

وأضاف تامر نور “: أن أغنية “مارشميلو” المقرر طرحها مساء الأربعاء المقبل، من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويقوم بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، وتولي إخراج فيديو كليب الأغنية مروان مصطفي، وأنا اعتبرها أغنية مبهجة، فهي تنتمي لإيقاع المقسموم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، ونتمنى أن تنال إعجاب جمهور “تلاتة اخوات”.