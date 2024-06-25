تركي آل الشيخ يشارك كواليس تحضيرات مسرحية "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الرسمي لـ مسرحية ملك والشاطر، وهي بطولة الفنانة يسرا والفنان أحمد عز، والتي من المقرر غدًا الأربعاء 26 يونيو.

ونشر تركي آل الشيخ، البرومو عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر خلال البرومو أبطال العمل أثناء تحضيراتهم والتقاطهم لـ بوسترات المسرحية، وكتب: لا تفوتكم مسرحية ملك والشاطر للنجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز، على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

أحداث مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

دور أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر

ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.







أبطال مسرحية ملك والشاطر



مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.







آخر أعمال أحمد عز المسرحية

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز المسرحية كانت مسرحية هادي فالنتين، من إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.







عرض فيلم ولاد رزق 3 في السعودية



وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3 القاضية".

وقال تركي آل الشيخ، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه، وذلك أثناء مقابلته مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" في منطقة البوليفارد في الرياض.

وأضاف أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.