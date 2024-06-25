نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الممثل أحمد السقا صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" ٠

وكانت الصورة لزوجته، وعلق عليها قائلًا:" كل سنة وأنتي طيبة يا مها "٠



أعمال أحمد السقا الجديدة

يستعد النجم أحمد السقا إلي تجربته السينمائية، الذي يحمل اسم " خبطة العمر"، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصوير الفليم، خلال الشهر المقبل بعد الاستقرار على اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

ومن ناحية اخري، أحتفظ فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، على تصدر المركز الأول في شباك التذاكر خلال خمسة أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائية.

وحقق فيلم “السرب” مساء أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها 319 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الرابع من عرضه إلى 40 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم السرب



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.