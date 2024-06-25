نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ يعلن موعد عرض مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد عز، لأول عرض مسرحي لمسرحيته "ملك والشاطر" وذلك غدا الثلاثاء على مسرح بكر الشدي بالسعودية.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر الرسمي للمسرحية وعلق: «مسرحية «ملك والشاطر» من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز.

وأوضح تركي آل الشيخ أن المسرحية تعرض على مسرح بكر الشدي، من يوم 26 يونيو حتى 6 يوليو.



جدير بالذكر أن يشارك النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.