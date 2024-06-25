نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يروج لأحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان بهاء سلطان، لأحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "اما اتكلم" ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "سلطان" البرومو التشويقي للأغنية، والتي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليه قائلة:" ترقبوا أغنية اما اتكلم، جديد النجم بهاء سلطان".

آخر أعمال بهاء سلطان

يذكر أن آخر أعمال الفنان بهاء سلطان الغنائية، هو طرحه فيديو كليب أغنيتة الجديدة والتي تحمل اسم "ننزل فين"، خلال موسم عيد الأضحي المبارك، والأغنية بتوقيع الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام