نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم "إكس مراتى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم إكس مراتي التصوير، من إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما خلال شهر يوليو المقبل.

تفاصيل دور محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر محمد ممدوح خلال أحداث فيلم إكس مراتي، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

قصة فيلم إكس مراتي

تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

كواليس فيلم إكس مراتي

وانتهى المخرج معتز التونى من وضع خطة كاملة لخروج العمل على أكمل وجه، كما انتهى المؤلف كريم كيمز من كتابة سيناريو العمل بالكامل، يعمل الفريق على تصوير عدة مشاهد داخل شقة خلال أسبوع كامل، ثم انتقل إلى إحدى المدن الساحلية لتصوير مشاهد خارجية.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

مسلم في فيلم إكس مراتي

سبق، وأعلن الفنان هشام ماجد عن انضمام مطرب المهرجانات الشعبي مسلم لقائمة نجوم فيلم «إكس مراتي»، ونشر هشام ماجد صوره جمعته بـ مسلم عبر خاصية «ستوري» على انستجرام، معلقًا: «نورتنا يا وحش».

التعاون بين أمينة خليل ومحمد ممدوح

ويذكر ان فيلم إكس مراتي هو العمل الـ 12 الذي يجمع بين أمينة خليل ومحمد ممدوح في السينما والدراما، وكانت بداية التعاون بمسلسل جراند أوتيل عام 2016، بجانب عمرو يوسف، سوسن بدر، دينا الشربيني، وأنوشكا، والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.

اخر اعمال محمد ممدوح

وكان اخر اعمال محمد ممدوح هو فيلم «أهل الكهف» الذي يشاركه البطوله فيه الفنانون: خالد النبوي وغادة عادل وبيومي فؤاد ومحمد فراج، والعمل من إخراج عمرو عرفة، يتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في أجواء غريبة، ويخوضون صراعا قويا مع الزمن،

وايضا فيلم "شقو" بدور العرض السينمائية، بقيادة المخرج كريم السبكي، فيلم "وش في وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية، مسلسل "رشيد"، الذي تم عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.