نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديد "ايه يا رمضان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، لأحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "ايه يارمضان"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو له، وعلق عليه قائلا: "لو نفسك في التريند قلد رمضان، ايه يارمضان، قريبا".

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "مفيش كدة"، في موسم عيد الأضحى 2024، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.