سمية الخشاب تكشف حقيقة تصالحها مع رامز جلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:31 مساءً - نفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد مؤخرا عن تصالحها مع رامز جلال بعد أزمة إصابتها في برنامجه "رامز جاب من الآخر"، والذي عرض في رمضان الماضي، وتقدمت على إثره ببلاغ للنائب العام إلا أن جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ.

سمية الخشاب ورامز جلال

وقالت سمية الخشاب “أنا تعرضت لـ أذية كبيرة في صحتي، مشيرة إلى أنها تعتبر مقالب رامز جلال بمثابة الـ “مهزلة”" على حد قولها، وأكدت أنها لن تظهر معه مرة أخرى في أي برامج بعد إصابتها.

وكانت الفنانة سمية الخشاب كشفت في وقت سابق عن تعرضها لإصابة أثناء تصوير حلقتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، وانتقدت فكرة البرنامج.

وقالت سمية الخشاب في لقاء سابق مع et بالعربي: "أنا مدمرة دراعي مش قادرة أحركه من مكانه والمفروض أبقى عاملة جبيرة في رجلي وأبقى رابطة دراعي ودا بتقارير طبية من 3 دكاترة منهم واحد إنجليزي".

وكانت هاجمت سمية الخشاب هاجمت البرنامج قائلة: "الموضوع مينفعش برامج المقالب دي متاحة ومبررة لكن ليه ناس كتير تتعرض للأذى، مفيش أي مبرر أن لمجرد أنه يطلع ويشتهر ويعمل مشاهدات على حساب صحة الناس، الصحة كنز ومفيش أغلى منها".

وتابعت سمية الخشاب ردا على كل من يقول إن النجوم على معرفة بالمقلب: "وأيا كان يتقال إنتي كنتي عارفة المقلب ومضيتي على ورقة إنك موافقة، هو في حد بيمضي على إنه يتكسر ويعرض حياته وصحته للخطر ويبقى عنده مشكلة بعد كده ميبقاش عارف يعالجها، الصحة إيه يساويها تتقدر بإيه ولا ملايين الدنيا".

حفظ البلاغ المقدم من الفنانة سمية الخشاب، ضد رامز جلال

وكانت جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ المقدم من الفنانة سمية الخشاب، ضد رامز جلال مقدم برنامج المقالب الشهير، بسبب المشكلات التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامجه رامز جاب من الآخر، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة MBC.

واتهمت سمية في بلاغها رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة رامز محمد جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، فيما دافع المحامي الكبير أشرف عبد العزيز أمام جهات التحقيق، بانتفاء الاتهام الموجه له، مؤكدا أن العمل لم يخرج على أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء تواجدهم مع الفنان رامز جلال.

وذكرت سمية الخشاب في بلاغها، أنه تم الاتصال من البرنامج بالفنانة كونه برنامج حواري فقط دون أي تعرض لأذي أو هلع أو أي نوع من مقالب السخيفة الذي اعتاد علي تقديمها، وأنه يريد فعلا تغيير سياق البرنامج للحوارية فقط دون الأمور الذي اعتاد علي تقديمها السنوات السابقة وتم الاتفاق معها علي ذلك، وأبلغتهم الطالبة أنها متعلقة بأعمال أخرى لتجنب تعرضها لأي إصابات وأنها في مرحلة ( راكور ) أي أنها متبقي لها مشاهد أخرى بعمل فني متعاقدة عليه ولا يمكن تعرضها لأي شيء خطر حرصا منها على هذا التعاقد الذي سوف يعرض بشهر رمضان.

وأوضح البلاغ أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٦ قامت الطالبة بالذهاب لتصوير الحلقة وعند وصولها قامت بلقاء الفنان رامز جلال وقامت بمصافحته وكانت جميع الأمور تسير بصورة طبيعية وحواريه بحتة دون أي أمر آخر وقام بإبلاغها أنه سوف يقوم بفعل شيء والعودة لي مرة أخري.

وتركها للحظات لا تفاجئ بسقوطها من الغرفة المتواجد بها دون سابق إنذار أو إعذار ودخولها علي زلاقة أسطوانية متعددة الانحرافات وبها مواد سائلة تزود من سرعة الانزلاق حتى سقطت أرضًا علي أرض صلبة، وعند ذلك شعرت بألم شديد وإصابة شديدة بقدمها وذراعها وكتفها نتيجة هذا الفعل وأبلغت المسؤولين وبوقف البرنامج لإصابتها وأنها لديها تصوير مسلسل رمضاني آخر ولا تريد إكمال الحلقة لإصابتها ولتجنب حدوث أي إصابات أخرى لكنهم امتنعوا عن إيقاف البرنامج وقد إصابتها.