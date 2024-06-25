الشهر المقبل.. أمير كرارة يبدأ تصوير فيلمه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أمير كرارة علي عمل سينمائي جديد من إخراج أحمد الجندي، يبدأ الشهر المقبل تصوير العمل، ويواصل صناعه في الفترة الحالية ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجوار كرارة.

أمير كرارة يتغيب عن رمضان 2025

سبق، انتشرت اخبار الفترة الماضية تفيد بغياب أمير كرارة، عن المشاركة في الموسم الرمضاني القادم 2025، وهذا بعد العديد من النجاحات الذي حققها طوال الـ 14 عامًا الماضية، فيما يواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني آخر.

نجاح أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي

ومن ناحية اخري، حقق امير كرارة نجاحا كبيرا بمسلسل بيت الرفاعي وقت عرضه، وشارك في بطولته بجوار أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل سوق الكانتو، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وشارك فيه مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ندى موسى، تامر نبيل، أحمد جمال سعيد، ثراء جبيل، وايضا فيلم البعبع، والذي عرض في يونيو من العام الماضي، شارك في بطولته بجانبه ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

نبذة عن امير كرارة

ولد أمير محمد كرارة 10 أكتوبر 1977 بحي مصر الجديدة، وتخرج من كلية السياحة والفنادق قسم سياحة، شارك ضمن الفريق القومي الأساسي للكرة الطائرة في مصر، تزوج أمير عام 2010 بشقيقة الممثل واللاعب السابق أحمد صلاح حسني، وأنجب منها ابنه «سليم»، وابنتيه ليلي ونيللي، كانت بدايته الفنية في مجال الإعلانات التلفزيونية، حيث كان يقوم بأدوار صغيرة في الإعلانات المصرية، اكتشافه الأعلامي المصري طارق نور، وهو من قدمه لعالم تقديم البرامج، وقدم أول برنامج له باسم ستار ميكر عام 2002، وفي نفس العام دخل عالم التمثيل من خلال السيت كوم شباب أون لاين، من بعدها توالت أعماله الفنية، وشارك في عدة افلام منها: هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، زكي شان، عمليات خاصة، ليالي الحب، هروب اضطراري، حرب كرموز، كازابلانكا، سبع البرمبة، موسى،البعبع.