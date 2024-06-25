على طريقة الأميرة ياسمين.. مي سليم تفاجئ جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي سليم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة مي سليم

وظهرت مي سليم وهي ترتدي مثل الأميرة ياسمين، بلوزة زرقاء وبنطلون أزرق، مع تسريحة شعر منسدلًا، ومكياجًا هادئًا٠

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اخر أعمال مي سليم



يذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم بنقدر ظروفك الذي يعرض حاليًا في السينمات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.