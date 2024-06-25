ألفت إمام: ابتعدت عن الفن بعد وفاة والدتي ولا أخشى الموت'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ألفت إمام، عن ظروف صعبة مرت بها في حياتها، وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

أصعب موقف في حياة ألفت إمام

وقالت ألفت: «أنا كنت في دبي، بصور مسلسل زينب مع المخرج نور الدمرداش، وتلقيت مكالمة من والدي، يقول لي يا تلحقي مامتك يا متلحاقيهاش، هي عايزة تشوفك، بالفعل بعد مجهود شاق استطعت أخذ الموافقة بالسفر للاطمئنان عليها، ولكن فور وصولي استقبلتني عائلتي باللون الأسود في كل مكان».

سبب ابتعاد ألفت إمام عن الفن

وأضافت: «حين علمت أن والدتي توفيت انهرت وفقدت وعيّ، مررت بأوقات صعبة وعصيبة جدًا، وابتعدت عن كل شئ، وعن الفن لمدة عام كامل كنت أريد أن أكون بجوار والدتي، وتأثرت بشدة من فقدتها، وبعد مرور عام وتدخل عدد كبير من الأصدقاء داخل الوسط الفني عدت مرة أخرى، وأنا لا اخاف من الموت حاليًا وكنت في السابق أخاف منه».

نبذة عن ألفت إمام

ولدت ألفت إمام 23 مارس 1964، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية من «المعهد العالي للفنون المسرحية»، لمعت في أول أدوارها عملت في العديد من المجالات الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، وذلك في الأدوار الثانية، فازت بجائزة التمثيل الثانية عن فيلم هستيريا 19.

نبذة عن مسيرة ألفت إمام

قدمت ما يقرب من 14 عملًا مسرحيًا خلال مشوارها الفنى، غابت عن الساحة الفنية لفترة تجاوزت الأربع سنوات، قبل أن تعود من خلال مسلسل فى في اللالا لاند العام قبل الماضى، وشاركت في عدة افلام: بلاش تبوسني، فبراير الأسود، عصافير النيل، علمنى الحب، فيلم ثقافي، الواد محروس بتاع الوزير، هيستيريا، في الصيف الحب جنون، العودة والندم، اللعبة الأخيرة، النصاب والكلب، شباب على كف عفريت، لقاء في شهر العسل، العملية 42، ملف في الآداب، نعيمة فاكهة محرمة، بيت القاصرات، جدعان باب الشعريه.

آخر أعمال ألفت إمام

وكان آخر أعمال ألفت إمام مشاركتها في مسلسل كامل العدد 2 الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.