بوسي شلبي توجه رسالة ليسرا: "بقالي 23 سنة منتظرة اللحظة دي.. والأخيرة ترد"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الإعلامية بوسي شلبي للفنانة القديرة يسرا رسالة من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية “ ملك والشاطر ” المقام بمدينة الرياض قائلة “ أنا انتظر لحظة أنى اشوف يسرا من 23 سنة على خشبة مسرح من تاني”

بوسي شلبي ويسرا

لترد عليها يسرا “ وأنا سعيدة أكثر بالعودة وخاصةً إن العودة مع الفنان أحمد عز بعد ٢١ سنة من نجاح مسلسل ” ملك روحي “ فبالنسبالي رجوعي مع أحمد من جديد دة نجاح لوحده ”

وأكدت بوسي كلامها قائلة “ دي حقيقة من أول يوم حضرت كواليس تصوير فيلم ليكي انتي وأحمد عز كنت متأكدة من نجحكم مع بعض ”

آخر أعمال يسرا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل “ روز وليلي ” والذي عرض على منصة شاهد و حقق نجاحًا ساحقًا.

أما فى عالم السينما فكانت آخر أعمالها فيلم “ شقو ” الذي عرض في موسم عيد الفطر وحقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض وحقق إيرادات عالية.