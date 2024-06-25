فن ومشاهير

بوسي شلبي توجه رسالة ليسرا: "بقالي 23 سنة منتظرة اللحظة دي.. والأخيرة ترد"

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الإعلامية  بوسي شلبي للفنانة القديرة  يسرا رسالة من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية “ ملك والشاطر ” المقام بمدينة الرياض  قائلة “ أنا انتظر لحظة أنى اشوف يسرا من 23 سنة على خشبة مسرح من تاني” 

بوسي شلبي ويسرا 

لترد عليها يسرا “ وأنا  سعيدة أكثر بالعودة وخاصةً إن العودة مع الفنان أحمد  عز بعد ٢١ سنة من نجاح مسلسل ” ملك روحي “ فبالنسبالي رجوعي مع أحمد من جديد دة نجاح لوحده ” 

وأكدت بوسي كلامها قائلة “ دي حقيقة من أول  يوم حضرت كواليس تصوير فيلم ليكي انتي وأحمد  عز كنت متأكدة من نجحكم مع بعض ” 

آخر أعمال  يسرا 

من جانب آخر  كانت آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل “ روز وليلي ” والذي عرض على منصة شاهد  و حقق نجاحًا ساحقًا.  

أما فى عالم السينما فكانت آخر أعمالها فيلم “ شقو ” الذي عرض في موسم عيد الفطر وحقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض وحقق إيرادات  عالية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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