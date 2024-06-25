أبرزهم كرارة وعز ورمضان.. نجوم خارج موسم دراما رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت النجوم في حجز مقاعدها للسباق الرمضاني القادم 2025، وتعلن عن الأعمال التي تخوض بها المنافسه لكن ما بين عودة نجوم بعد غياب واستمرار نجوم كان الغياب النصيب الأكبر من النجوم الذين تواجدوا بشكل دائم في السنوات الأخيرة.

أمير كرارة:

ولعل أهم غياب النجم أمير كرارة لأول مرة منذ خمس سنوات عن السباق الرمضاني القادم، حيث قدم العام الماضي مسلسل بيت الرفاعي والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه وشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وجاء السبب الغياب هو أن يحاول أن يركز على السينما الفترة المقبلة.

محمد رمضان:

للعام الثاني على التوالي يغيب محمد رمضان عن السباق الرمضاني، وخاصة أنه النجم الأعلى مشاهدة في سباق رمضان كل موسم، وجاء سبب الغياب هو إعتذار كلا من المخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري عن إخراج مسلسله وانشغالهم بأعمال أخري.

كريم عبد العزيز:

حقق النجم كريم عبد العزيز نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الحشاشين، ليغيب هذا الموسم عن المنافسة الرمضانية لانشغاله في التحضير لفيلم الفيلم الأزرق الجزء الثالث.

أحمد عز:

قرر الفنان أحمد عز الغياب عن الموسم الرمضاني للعام الثالث على التوالى وكان آخر أعماله هو مسلسل الأختيار الجزء الثالث، وجاء سبب الغياب انشغاله بتصوير فيلمه فرقة الموت.

يحيي الفخراني:

ويغيب النجم يحيي الفخراني عن السابق الرمضاني المقبل حيث شارك العام الماضي، بمسلسل عتبات البهجة والعمل مكون من 15ه حلقة وشاركه في البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم يحيي الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما ابراهيم، جيهان الشماشرجي دنيا ماهر، علاء زينهم علاء مرسي، وغيرهم.