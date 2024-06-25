شيماء سيف تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة شيماء سيف، عن كواليس مسرحية “ملك والشاطر” بطولة النجمين يسرا وأحمد عز، والمقرر عرضها في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.

وصرحت شيماء سيف، خلال المؤتمر الصفحي لمسرحية “ملك والشاطر” والذي يقام حالياَ في الرياض: "سعيدة جداَ بتعاوني مع كل هؤلاء النجوم وعلى رأسهم يسرا وأحمد عز والفنان سيد رجب فهو شخصية خطيرة ومصطفى غريب من أكثر النجوم الكوميديا اللي بيني وبينهم كيميا وشخصياَ بكون سعيدة من كل قلبي وأنا موجودة على المسرح معه".

وتابعت:"إنما محمد المحمدي هو مخرج خطير وكل مرة بيثبت نفسه فهو مقدم مفاجأة في المسرحية الجمهور يستهلها إنشاء الله المسرحية تنال إعجابكم".



تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.