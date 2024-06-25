يسرا تكشف عن سبب قبولها مسرحية 'ملك والشاطر'

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة يسرا على حضور المؤتمر الصحفي لـ مسرحية ملك والشاطر، والتي من المقرر عرضها غدًا الأربعاء، 26 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل، على مسرح بكر الشدّي في السعودية، وهي بطولتها برفقة الفنان أحمد عز.

وقالت يسرا خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليًا في الرياض: لما قررت أرجع للمسرح تاني قررت إني أرجعله من خلال مسرحية مع النجم الكبير أحمد عز وكل النجوم الموجودين في العمل، ودي ممكن تكون آخر مسرحية في حياتي.

وتابعت يسرا: الجمهور السعودي من أكتر الناس اللي بتحب الفن، مش الفن المصري ولا العربي، لا بيحبوا الفن وعندهم علاقة مع الفن من زمن الزمن، ومكناش نقدر نعمل فيلم غير لما نبيعه في السعودية.

أحداث مسرحية ملك والشاطر







وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.





دور أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر



ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.



أبطال مسرحية ملك والشاطر







مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.

أعمال يسرا المسرحية

وعلى الرغم من النجاح الكبير التي حققته يسرا في مشوارها الفني الإ أنها لم تقدم من قبل سوى ثلاث مسرحيات هم «بداية ونهاية»، التي قدمتها عام 1985، «كعب عالي» عام 1996، و«لما بابا ينام» عام 2002، التي قدمتها بجانب علاء ولي الدين، هشام سليم، حسن حسني، سعيد طرابيك، وكانت من تأليف أحمد عوض، إخراج خالد جلال.





آخر أعمال أحمد عز المسرحية



يذكر أن آخر أعمال أحمد عز المسرحية كانت مسرحية هادي فالنتين، من إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.