بالأحمر.. نسرين طافش تتألق بأحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت "نسرين" وهي ترتدي فستان طويل كت باللون الأحمر ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يعرض حاليا في دور السينما، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. الفيلم من إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، تحت إشراف محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، الفيلم يدور في إطار كوميدي في منطقة شعبية، ويتناول عدة قصص حب، قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي ومي سليم، وإعجاب محمود حافظ بنسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين محمد محمود وعارفة عبد الرسول، وايضا مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، بطولة كلا من: نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش مؤخرًا بتصوير مسلسل "دون مقابل"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، ومحمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، وإخراج جمال عبد الحميد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، حيث يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويظهر خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.