"كان واحشني المسرح".. سيد رجب يكشف عن تفاصيل مشاركته في "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان سيد رجب، عن كواليس مسرحية “ملك والشاطر” بطولة النجمين يسرا وأحمد عز، والمقرر عرضها في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.



وصرح سيد رجب، خلال المؤتمر الصفحي للعرض لمسرحية "ملك والشاطر" والذي يقام حالياَ في الرياض، قائلًا: "لن اتحدث على هذه كواليس هذا العرض لكن سوف اتحدث عن كواليس مسرحية هادي فالنتين فتعاونت فيها مع عز ومصطفى وشيماء، وحينما عرض عليا هذه المسرحية كان واحشني المسرح، لأن حينما دخلت الدراما والسينما بعدت عنه".



وتابع سيد رجب حديثه قائلًا:"لم أكن متصور أن هذه التجربة سوف تسعدني لكن سعدت من كل قلبي إني رجعت المسرح، فتعملت أن الفنان أحمد عز يكون حاضرًا بقوى ويهتم بتفاصيل العرض بدقة حتى يكون على أعلى مستوى،إنما شيماء ومصطفى لديهم حضور قوي ودم خفيف وسرعة بديهه وإحساس بالاخرين أنا شخصياََ فخور بيهم بجد".



واختتم رجب قائلًا:"حينما عرض عليا المسرحية الثانية وهي ملك والشاطر وقالوا لي إن سيكون في العرض الفنانة يسرا فقولت هذه فرصتي، إنشاء الله المسرحية ستنال إعجابكم".



تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.