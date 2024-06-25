نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير اسم مسلسل خالد النبوي من "حالة إنكار" إلى "السرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر صناع مسلسل النجم خالد النبوي الجديد على اسم "السرب" أن يكون هو الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم " حالة إنكار"، وقد بدأ فريق العمل في تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في الموسم الشتوي المقبل.

تفاصيل مسلسل سراب

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مسلسل سراب تدور في إطار اجتماعي، ويعمل خالد النبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وجدير بالذكر وجه النجم خالد النبوي رسالة للجمهور بسبب فيلمه “ أهل الكهف” من خلال حسابه الشخصي على موقع

إنستجرام ".

نشر النبوي صورة من بوستر الفيلم عبر ستوري صفحته، كان بها تقيم للفيلم، وعلق عليها قائلًا:" شكرًا لجمهور رائع ماتكفيش " ٠