نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. أحمد فريد يستعد لطرح أغنية "أنا مشيتلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أحمد فريد لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "أنا مشيتلك"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





وروج أحمد فريد للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شارك برومو الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "بسيطة كانت احلامنا وبخيلة كانت ايامنا.. انا مشيتلك قريبا باذن الله".





أعمال أحمد فريد



طرح الفنان أحمد فريد مؤخرا أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "أيام ونسيتها"،عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.



وجاءت كلمات الأغنية:

أيام ونسيتها

خلاص يا حبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض