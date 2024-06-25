" كان حلم من أحلامي" مصطفى غريب يكشف عن سعادته بالعمل مع يسرا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى غريب، عن كواليس مسرحية “ملك والشاطر” بطولة النجمين يسرا وأحمد عز، والمقرر عرضها في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.



وصرح مصطفى غريب، خلال المؤتمر الصفحي للعرض لمسرحية "ملك والشاطر" والذي يقام حالياَ في الرياض، قائلًا: “شخصياَ مبسوط جداَ بالعمل مع هؤلاء النجوم يسرا وأحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب، الناس دي فعلاَ بتخاف على الشغل فهو دائماَ يفعلون أي شئ ليظهر العمل على أكمل وجه فهم قلوبهم على بعض”.

وتابع غريب قائلًا “الفنان أحمد عز بيبقى همه أن الموضوع يجب أن يكون على أعلى مستوى، الفنانة شيماء سيف أختي، الفنان سيد رجب طاقة عظيمة،إنما يسرا كان حلم من أحلامي إني أمثل معاها وحمد الله تحقق”.



تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.