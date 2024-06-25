نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يتألق في حفلته الآخيرة "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر السلطان أحمد جمال مجموعة صور جديدة له، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " ٠

وظهر جمال في الصور آثناء حفلته الآخيرة، وعلق على الصور قائلًا:" من حفل نادي النادي فرع ٦ أكتوبر ٠٠تصوير علاء العريني"، حازت الصور على الكثير من الإعجابات٠

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يذكر أن آخر أغنية طرحها المطرب أحمد جمال كانت "في بيتها"، حققت نجاحًا كبيرًا ٠

تعد أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

أنتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق