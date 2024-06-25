نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز من المؤتمر الصحفي لـ "ملك والشاطر": "ولاد رزق جاب تكلفته في أول أسبوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد اليوم المؤتمر الصحفي لمسرحية ملك والشاطر للنجم أحمد عز والنجمة يسرا، قبل عرضها غدًا على مسرح بكر الشيدي.

وعند سؤال عز عن نجاح ولاد رزق في دور العرض قال:" سعيد جدًا بردود الأفعال على الفيلم وأنه عجب الناس، في النهاية احنا بتشتغل عشان المشاهد ينبسط، والفيلم كان إنتاجه ضخم جدًا واشتغل معانا ناس من اللى بيعملوا الأفلام العالمية.

وأضاف:" الفيلم إنتاجه اتكلف 600 مليون جنية يعني ما يعادل 16 مليون دولار، ولحد دلوقتي الفيلم محقق إيرادات أكثر من 170 مليون يعني قادر يجب تكلفته في أسبوع".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3":

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين امين، أسماء جلال، علي صبحي، وغيرهم بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الشرف، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

تفاصيل مسرحية ملك والشاطر:

تدور أحداث المسرحية حول شخصية الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على السعسع الأسود الذي طلبته الملكة مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

أبطال مسرحية ملك والشاطر

تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

التعاون بين يسرا وأحمد عز

ويذكر ان مسرحية ملك والشاطر، تعد التعاون الرابع بين يسرا وأحمد عز بعد أن اجتمعا من قبل في 3 أعمال هي فيلم كلام الليل في 1999 ومسلسل ملك روحي في 2003، فيلم ولاد رزق 2 في عام 2019، ويعد هذا العرض المسرحي الثالث الذي يقدمه أحمد عز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أما يسرا فهي مبتعدة عن المسرح منذ انتهاء عرض مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002.