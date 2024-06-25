نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات تأكد عرضها رمضان 2025.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق عدد كبير من النجوم نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي 2024، قبل 8 أشهر كاملة من الموسم الأهم دراميا رمضان 2025، يواصل حاليا النجوم للتحضير لأعمالهم الرمضانية القادمة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مسلسلات رمضان 2025..

مسلسل المداح 5

ينافس صناع مسلسل المداح في رمضان 2025 بالجزء الخامس من العمل، وبدأ التحضير له بالفعل، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي حول عالم الإنس والجن، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

مسلسل العتاولة 2

يبدأ صناع العتاولة 2 التصوير في شهر أكتوبر المقبل، يتم التحضير للعمل في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله بشكل رسمي، ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول، ومن المقرر انضمام أبطال جديد إلى الجزء الثاني سيتم التعاقد معهم خلال أيام.

مسلسل كامل العدد 3

يواصل صناع مسلسل كامل العدد 3 جلسات التحضير النهائية للعمل، وذلك بعد نجاح جزئيه الأول والثانى، واتفق فريق العمل على تقديم الجزء الجديد، خاصة أن الأحداث تسمح بذلك، والمسلسل بطولة شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل لام شمسية

تعود أمينة خليل لـ دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل لام شمسية، بدء تصوير المسلسل بعد الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات، ويناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول من المسئول عن التحرش بالأطفال الأهل أم المدرسين، ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من بجانب أمينة خليل إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، ركين سعد، أحمد التهامي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن عودتها بعمل فني جديد تخوض به موسم دراما رمضان المقبل 2025، من تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وتبدأ التحضير له الفترة المقبلة، كما ينافس محمد إمام في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد مكون من 30 حلقة، من إنتاج مها سليم، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيل العمل.

مسلسل إش إش

يواصل صناع مسلسل إش إش التحضير للعمل، وتقدم مي عمر دور راقصة، وسبق وأعلن محمد سامي أنه انتهى من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، تأليف وإخراج محمد سامي، وجاري التعاقد في الفترة الحالية مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره في يوليو، والعمل يعد ثاني بطولة لمي عمر، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل "نعمة الافوكاتو" وتكون من 16 حلقة.

مسلسل سيد الناس

بدأ عمرو سعد مؤخرًا التحضير لمسلسله الجديد سيد الناس لموسم رمضان 2025، من إخراج محمد سامي، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وهو من الأعمال الضخمة التي ستنافس بقوة في الموسم الرمضاني المقبل، ستكون هناك استعدادات وتجهيزات للعمل الفني الكبير والذي سيشهد حالة جديدة في مجال الدراما التليفزيونية، العمل تحت رؤية فنية للمخرج الكبير وصاحب النجاحات في الدراما التليفزيونية محمد سامي.

مسلسل الجواز سم قاتل

بدأت الفنانة هنا الزاهد تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد “الزواج سم قاتل” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، وجاري ترشيح النجوم المشاركين في البطولة، المسلسل ينتمي لأعمال الـ 15 حلقة وتجسد هنا الزاهد خلاله شخصية لايف كوتش وتناقش خلاله هنا الزاهد مشاكل الأزواج في إطار كوميدي.

مسلسل أشغال شقة 2

تعاقد هشام ماجد رسميًا الفترة الماضية على الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ويضم في بطولته شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

ويذكر ان فريق مسلسل جودر على وجود جزء ثان وسيبدأ تصويره عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتدور أحداث «جودر» المقتبسة من رواية ألف ليلة وليلة، عن الصياد المغامر جودر بن عمر المصري، وتسيطر عليه قوة شريرة من طفولته تحاول استغلاله لفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز.