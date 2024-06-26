نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي شلبي لـ أحمد عز: 'حاولت أدخل فيلم ولاد رزق 3 فى السينمات فى مصر معرفتش' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإعلامية بوسي شلبي للفنان أحمد عز رسالة من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية “ ملك والشاطر ” المقام بمدينة الرياض من ضمن فعاليات موس الرياض قائلة “ حاولت أدخل فيلم ولاد رزق 3 فى السينمات فى مصر معرفتش مبروك على النجاح تستاهله”

بوسي شلبي وأحمد عز

وأردفت حديثها موجة الحديث لنجمة يسرا " أول يوم حضرت كواليس تصوير فيلم ليكي انتي وأحمد عز كنت متأكدة من نجحكم مع بعض ”

آخر أعمال أحمد عز

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد عز فيلم “ولاد رزق ٣” والذي يعرض الآن بدور العرض وحقق نجاحًا ساحقًا وإيرادات عالية في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم “ ولاد رزق ٣”

شارك فى بطولة فيلم “ ولاد رزق ٣ ” الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف والفنان على صبحي والفنان كريم قاسم والفنان القدير سيد رجب والفنان القدير محمد لطفي و الفنان آسر ياسين والفنانة نسرين أمين والفنانة أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين والفنانات