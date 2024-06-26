نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض فيلم اللعب مع العيال.. ويزو توجه رسالة لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانه ويزو، رسالة شكر للنجم محمد إمام، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد عرض فيلمهم الجديد "اللعب مع العيال".





وشاركت ويزو صورة لمحمد إمام، وعلقت عليها قائلة: "محمد امام النجم اللي استمتعت في كل شوط بالتصوير معاه في الفيلم(اللعب مع العيال) مبسوطه اوى بالتمثيل معاك وانت عسل وكاريزما وفنان كبير ودايما ناجح ومتالق ومن تقدم لتقدم ان شاء الله شكرا علي كل حاجه حلوه".





أبطال فيلم اللعب مع العيال





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.





أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.



