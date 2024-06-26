نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم 5 يوليو المقبل، داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد.

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد

وطرحت الشركة المنظمة الحفل التذاكر عبر موقع "تذكرتي" وانقسمت أسعار إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

تفاصيل حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقوم محمد حماقي بغناء باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

جدير بالذكر إنه يستعد محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة المقبل على هامش فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في ستاد الدفاع الجوي ستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة متنوعة من أجمل أبرز أغانيه.

ويعد هذا الحفل ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" والذي تقوم بتقديمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر وانقسمت الأسعار إلى أربع فئات جاءت كالآتي:

أسعار التذاكر

Regular:400

Fan Pit:700

Hight Tables (6 Pax): 20.000

Lounges (10 Pax): 40.000

شروط حضور الحفل

لا يسمح بالأطعمة والمشروبات.

لا يوجد استرجاع أو تبديل.

الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى تذكرة كاملة.

ويتم فتح أبواب المسرح لاستقبال الجمهور من الخامسة مساءً، على أن يقام الحفل في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

حفل محمد حماقي بالسعودية

كما يستعد محمد حماقي أيضًا لإحياء حفل غنائي يوم 22 أغسطس المقبل بالرياض على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات المملكة السعودية المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.