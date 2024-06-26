نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج وسوف يروج لأحدث حفلاته الغنائية بـ لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان جورج وسوف، لأحدث حفلاته الغنائية، في لبنان، يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، وسوف يشاركه في الحفل المطرب آدم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر "وسوف" مقطع فيديو مجمع لبعض حفلاته الغنائية، وعلق عليه قائلا: "السبت 13 يوليو".



أحدث حفلات جورج وسوف

وعلى جانب آخر يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيا كبيرًا، على مسرح آرينا في دبي، يوم 28 يونيو الجاري، ويشاركه هذا الحفل الفنان الشامي.

وقد شارك "وسوف" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بوستر الحفل، وعلق: "محطتنا المقبلة في دبي يوم 28 يونيو".



آخر أعمال جورج وسوف

ويذكر أن آخر أعمال جورج وسوف الغنائية، هو طرحه مؤخرًا أغنية "نجم عالي"، والأغنية من ألحان محمد يحيى، تأليف ملاك عادل، وتوزيع لـ زيزو فاروق، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.