أبرز تصريحات المشاهير حول إيجار الرحم (تقرير)

اختلفت الآراء حول موضوع إيجار الرحم فيما يسمى بالرحم البديل، وتعكس تصريحات المشاهير التنوع في وجهات النظر حول هذه القضية الحساسة والمثيرة للجدل.

فمنهم من يدعمون هذا الموضوع، البعض الآخر يرون إنه حرام ويخالف العادات والتقاليد.



1. الداعمون :



بعض المشاهير مثل كيم كارداشيان وكريستينا أغيليرا أعربوا عن دعمهم لإيجار الرحم واعتبروه خيارًا مشروعًا لتكوين أسرة.

ليوناردو ديكابريو وجورج كلوني ساندا حملات للتوعية بشأن إيجار الرحم وأهميته لبعض الأسر.



الفنانة اللبنانية إليسا أكدت على أهمية إيجار الرحم لتمكين الأشخاص من الإنجاب.

الفنان تامر حسني أيد إمكانية لجوء الأزواج لهذا الخيار في حال عدم قدرتهم على الإنجاب.

يرى هؤلاء أن إيجار الرحم يوفر فرصة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحمل أنفسهم لإنجاب أطفال.

2. المعارضون:

في المقابل، عبّر مشاهير آخرون مثل جورج كلوني وأنجلينا جولي عن معارضتهم لإيجار الرحم، واعتبروه استغلالًا للنساء الفقيرات.



ريس ويذرسبون انتقد الممارسة واعتبرها "تجارة بالأطفال".

يرى هؤلاء أن الممارسة تثير قضايا أخلاقية وقانونية معقدة تتعلق بحقوق المرأة والطفل.

3. المتحفظون:

بعض المشاهير كانوا أكثر حذرًا في مواقفهم، مثل جينيفر أنيستون التي قالت إنها لا تزال تفكر في الموضوع وتعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من النقاش والتنظيم.

الفنانة شمس الكويتية انتقدت بشدة فكرة إيجار الرحم واعتبرتها "صفقة بيع أطفال".

الفنان السعودي عبد الله السدحان رفض الممارسة واعتبرها مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية.



الأعمال الفنية التي تناولت قضية إيجار الرحم

الأفلام السينمائية:



فيلم "The Kids Are All Right" يصور قصة أسرة لديها طفلان من إيجار الرحم.

فيلم "Delivery Man" يدور حول رجل تبرع بحيواناته المنوية لعيادة وأنجب 533 طفلًا عن طريق إيجار الرحم.



فيلم "Unexpected" يتطرق إلى موضوع الحمل المأجور لدى إحدى المعلمات.



مسلسل "Transparent" يصور قصة عائلة تلجأ لإيجار الرحم لإنجاب طفل.

مسلسل "Here and Now"

يتناول موضوع إيجار الرحم لدى أسرة متعددة الأعراق.



رواية "The Handmaid's Tale" لـ مارجريت أتوود - تُصور مجتمعًا ديستوبيًا يُجبر النساء على الحمل نيابة عن النخبة.



مسرحية "Baby Mama"



تتناول موضوع إيجار الرحم بين امرأتين من طبقات اجتماعية مختلفة.