نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... سمية الخشاب تتصدر تريند "جوجل " في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة سمية الخشاب تريند محركات بحث جوجل، نظرا لتصريحاتها الآخيرة والمثيرة للجدل عن نصائحها عن الثانوية العامة.

بدأت سمية بتعبيرها الفكاهي حول حرارة الجو وأثرها على الطلاب، حيث شاركت "سمية" جمهورها بتغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الرسائل القصيرة إكس،

وأرفقت بتعليق قالت فيه: “يا حبايبي الجو حر.. ملخصات إيه؟!.. اسقطوا وخلاص”.

لم تتوقف سمية عند هذا الحد، بل نشرت تغريدة أخرى تحث فيها الطلاب على التفكير بعيدًا عن الدراسة النظرية فقط، حيث قالت: “التعليم مش بيحدد لا مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقى الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية”.



يُذكر أن سمية الخشاب ليست المرة الأولى التي تنشر فيها تغريدات تتحدث عن المواضيع الدراسية، حيث سبق لها وأن تفاعلت مع طلاب الحقوق والصيدلة والهندسة، موجهة لهم نصائحها بطريقة غير تقليدية وممزوجة.



آخر أعمال سمية الخشاب

والجدير بالذكر آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.