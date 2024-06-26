نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... بلقيس تتصدر تريند جوجل في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة بلقيس، مؤشرات البحث جوجل في السعودية، وذلك على هامش مشاركتها فى مهرجان موازين الغنائي بالمغرب.

ولم يكن هذا السبب الوحيد الذى تصدرت من خلاله بلقيس مؤشرات البحث، فقد اثار سؤالها عن عدم مشاركتها فى موسم الرياض خلال الفترة الماضية الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت بلقيس: أي شخص لديه سؤال حول موسم السعودية فليوجه السؤال للمسؤولين عن هذا الموسم، علما أن أكبر عدد من الذي يتابعونني في تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثر عدد استماع في جميع منصات الموسيقى يأتي من السعودية".



وأضافت:" أرحب وبشدة بالمشاركة فى موسم الرياض ومشاركتي فى حفل الموسيقار طلال المداح حظت على أهتمام الجمهور،وكانت أغنية تركت علامة ".



وأشارت:" لا أعلم إذا كان هناك محاربة ام لا، وأرحب وبشدة وجمهور السعودية هو الاكبر فى الحاضرين لحفلاتي فى أي مكان".

آخر أعمال بلقيس

والجدير بالذكر آخر أعمال بلقيس أغنية شذكرك بيا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية شذكرك بيا



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية

بيا حبك شسوى اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة

