نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تنضم لقائمة أبطال فيلم "السلايف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال فيلم "السلايف" من إخراج معتز التوني وقد بدأ التحضير له مؤخرًا، وسيشهد تفاصيل وأحداث مفاجأة، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.



هنا الزاهد تتعاقد على الجواز سم قاتل



وعلى صعيد آخر، تعاقدت هنا الزاهد مؤخرًا على المشاركة في رمضان 2025 بمسلسل الجواز سم قاتل، من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

هنا الزاهد تنتظر عرض ري ستارت



وفي سياق منفصل، تنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة ري ستارت، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، نهاية العام الجاري، والعمل بطولة هشام ماجد، مي عمر، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.



آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر آخر أعمال هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.