نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأعمال الفنية المنتظرة لـ رمضان 2025(تقرير) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المقبل 2025، تُكثف شركات الإنتاج الفني جهودها لإنتاج مجموعة من المسلسلات الرمضانية المتنوعة.

وتسعى هذه الشركات إلى طرح مسلسلات متميزة تلقى إقبالًا واسعًا من المشاهدين خلال شهر رمضان، حيث يُعد هذا الشهر الفضيل موسمًا رئيسيًا لعرض الأعمال الدرامية.

وتشمل خطط الإنتاج هذا العام مسلسلات في مختلف الأنماط والأنواع، بما في ذلك الأعمال الاجتماعية والتاريخية والكوميدية والأكشن. وتستقطب هذه المسلسلات نخبة من الممثلين والمخرجين البارزين.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأعمال الذي يتم عرضها في رمضان 2025

أشغال شقة 2

وتعاقد هشام ماجد رسميًا الفترة الماضية على الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ويضم في بطولته شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.



سيد الناس

بدأ عمرو سعد مؤخرًا التحضير لمسلسله الجديد سيد الناس، من إخراج محمد سامي، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح.

مسلسل إش إش

كما تنافس مي عمر في رمضان المقبل بمسلسل إش إش، وهو مكون من 30 حلقة، تأليف وإخراج محمد سامي، وجاري التعاقد في الفترة الحالية مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره في يوليو.

الجواز سم قاتل

وتعاقدت هنا الزاهد مؤخرًا على المشاركة في رمضان 2025 بمسلسل الجواز سم قاتل، من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، وجاري ترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

دينا الشربيني تستكمل نجاحاتها بـ كامل العدد 3

أيضا تنافس دينا الشربيني في رمضان المقبل بالجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في السنوات الماضية والمسلسل بطولة شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحمد السقا يشارك في العتاولة 2

ويواصل أحمد السقا تواجده في دراما رمضان، ويشارك بمسلسل العتاولة 2، بعدما حقق العمل نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

المداح 5

بدأ التحضير للجزء الخامس من المداح، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

