نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبطال وقصة فيلم "الميت ده بتاع مين" لـ أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان أحمد فتحي لخوض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الميت ده بتاع مين".

أبطال فيلم الميت ده بتاع مين

يشارك في بطولة فيلم الميت ده بتاع مين كل من الفنانة ويزو، إدوارد، سليمان عيد، وآخرين، والعمل من إخراج شادي علي.

أحداث فيلم الميت ده بتاع مين



تدور أحداث فيلم الميت ده بتاع مين، في إطار قصص منفصلة، وتجسد ويزو دور راقصة.

آخر أعمال أحمد فتحي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فتحي مسلسل كوبرا،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل كوبرا



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، هالة فاخر، حجاج عبدالعظيم، مجدي كامل، دنيا ماهر، كزبره، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم مي عز الدين التي ظهرت في الحلقة الأخيرة من العمل،

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.



قصة مسلسل كوبرا



ودارت أحداث مسلسل كوبرا في إطار اجتماعي كوميدي، حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.