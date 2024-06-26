تعرف على تفاصيل حفل لبنان لـ محمد فؤاد



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم محمد فؤاد لخوض أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى لبنان يوم 25 يوليو المقبل، وذلك ضمن احتفالات الصيف فى لبنان تحت عنوان ديسكو 90.

و سوف يقدم محمد فؤاد بباقة مميزة من أغنياته الرومانسية، منها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

آخر أعمال محمد فؤاد

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد فؤاد أغنية سلام، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية سلام



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /كان حبيبي ودنيتي كان كل حاجة

كان بيفهمني بعنيه

معاه ياما رميت همومي بين ايديه

كان كل اللي ليا كان الحاجة الحلوة فيا وراح

ده انا عايزلي عمري احزن عليه

سلام على اجمل حب في عمري وعلى اجمل ايام

سلام على احلام كنت عايشها وضاعت مني اوام

سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام

سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام

مين هيحس قبل ما اشتكيله

مين هيخاف عليا مين

ويهون عليا عذاب سنين

كان بجري بجد في دمي ليه

ده المكتوب عليا وهعمل ايه

سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام

سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام

