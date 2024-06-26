3 سنوات سجن لفنان مصري شهير بسبب طعنه في شرف طليقته

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الاثنين، بتأييد حكم حبس الفنان محمد غنيم لمدة 3 سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 3 يونيو حكمًا بسجن محمد غنيم 3 سنوات، بتهمة تهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها بسبب خلافات بينهما.

نسبت النيابة إلى محمد غنيم تهديده لطليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، وذلك في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم محمد غنيم، 63 سنة، طبيب بشري وممثل، بتهديد المجني عليها رانيا نبيل كتابيًا وشفهيًا بارتكاب جريمة ضد النفس وتهديدها بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب مبلغ مالي.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام محمد غنيم بسب وقذف المجني عليها عبر الهاتف، القنوات التلفزيونية، والبث المرئي على شبكة الإنترنت، بأن نسب إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، مما خدش شرفها واعتبارها وسمعة عائلتها.

وفي عام 2022، صرح محمد غنيم بأنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي لا تزال في عصمته، مما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن محمد غنيم هو طبيب باطنة قبل توجهه للتمثيل، حيث شارك في مسلسلات مثل "أهل كايرو"، "الصياد"، "الأسطورة"، و"لؤلؤ".