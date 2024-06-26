نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. وتريات الإسكندرية تعزف أعمال موسيقية عالمية بسيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقي والإرتقاء بالفنون تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين بعنوان "سيريناده"، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل 28 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

مختارات من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين



ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها "سرينادة رقم١٣ لـ موتسارت، سرينادة للوتريات لـ إدوارد إلجار، سرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي".

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودي، وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية في إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

ومن ناحية أخرى، نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية".

وتضمن برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغاني كروان الشرق فايزة احمد منها " موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك،اخد حبيبي، عشان بحبك أنا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوي، الفين صلاة على النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشى يا بلدي" أداء أحمد الوزيري، حنان عصام، نهى حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، أحمد صبري، محيي صلاح، أنغام مصطفى.