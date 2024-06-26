بهاء سلطان يستعد لإصدار أحدث أغانيه "أما أتكلم" بالتعاون مع روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أحدث أغانيه الجديدة بعنوان “أما أتكلم” مع شركة "روتانا"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

بهاء سلطان يروج لأغنيته الجديدة

وقد نشرت الصفحة الرسمية لروتانا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برومو الأغنية، والتي تقول كلماتها: “كل أما أتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم، يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل أما أتقدم على فكرة الدنيا دي فيها كتير ومفيش أكتر من الناس الفلة، وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطل”.

إطلاق أغنية "ننزل فين"

في سياق آخر، أطلق الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "ننزل فين" خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وتم نشرها عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية "مارتحناش"

وفي شهر فبراير الماضي، طرح بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش "من كلمات هاني رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح، وإنتاج روتانا.

تم إنتاج الأغنية بواسطة المنتج الفني سعيد إمام ومدير الإنتاج ماجد سليمان، وتندرج الأغنية ضمن نوعية الأغاني الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.