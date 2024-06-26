نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل كفوري يستعد لإحياء حفله الغنائي في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية بالمغرب يوم 6 يوليو المقبل، على أحد المسارح بمدينة كازابلانكا، وذلك ضمن جولته الفنية بالدول العربية والأوربية.

إصدار جديد لوائل كفوري

وطرح وائل كفوري عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "حلو الحب"، وفي هذه الأغنية، مع الشاعر منير بو عساف والملحن هشام بولس.

أحدث أعمال وائل كفوري

في الفترة الماضية، أصدر وائل كفوري كليبًا جديدًا بعنوان "لآخر دقة"، الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، ومكس وماستر جمال ياسين، وإخراج عبد الله غانم. تم إنتاج الكليب بواسطة شركة And Beyond، وتوزيع شركة Digital Sound.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث عكس العمل أجواء الصيف على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

التفاعل الجماهيري

نشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث ظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يغنون مقطعًا قصيرًا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة".

كانت الأجواء في الفيديو لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

أغاني جديدة وإصدارات ناجحة

طرح وائل كفوري مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، بالتعاون مع منير بوعساف في الكلمات، وبلال الزين في التوزيع الموسيقي والتلحين.

نجاحات سابقة

حققت أغنية "البنت القوية" للفنان وائل كفوري رقمًا قياسيًا حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في غضون 5 أشهر، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.