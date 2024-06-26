شاهد...أما اتكلم .. بهاء سلطان يشوق جمهوره لأحدث أغانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:28 صباحاً - يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أحدث أغانيه الجديدة بعنوان “أما أتكلم” مع شركة "روتانا" خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برومو أغنية بهاء سلطان "أما أتكلم"، وتقول كلمات البرومو: “كل أما أتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم، يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل أما أتقدم على فكرة الدنيا دي فيها كتير ومفيش أكتر من الناس الفلة، وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطل”.

وطرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل اسم "ننزل فين"خلال الأيام الماضية وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.