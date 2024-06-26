نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف تتحدث عن مخاوفها قبل العروض المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيماء سيف عن شعورها بالقلق والخوف قبل أي عرض مسرحي، وذلك خلال لقاء لها مع الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وقالت شيماء سيف في تصريحاتها: "أنا أكتر واحدة بكون قلقانة قبل كل يوم عرض مسرحي وبقول ده آخر يوم أعمل فيه مسرح، لدرجة إني بحس أن قلبي هيقف وبكون مرعوبة رعب محدش ممكن في الحياة يتخيله، لكن مجرد ما أشوف الناس ومحبتهم برتاح".

كواليس مسرحية "ملك والشاطر"

وعن كواليس مسرحية "ملك والشاطر"، قالت شيماء سيف: "الحمد لله أحلى كواليس في الدنيا، وفخورة إني بشتغل مع يسرا وأحمد عز في عمل فني، ويسرا بحسها طفلة صغيرة وقلبها جميل".

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"

تدور أحداث مسرحية "ملك والشاطر" حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبرى للحصول على السعسع الأسود لإنقاذ الملكة ملك "ست الكل" وفك السحر الذي أصابها وجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يومًا واحدًا فقط، ينطلق "الشاطر" في رحلة مليئة بالمغامرات ليمر بالعديد من الأراضي والجزر، فهل سيستطيع الشاطر حسن الحصول على السعسع وفك سحر "ملك ست الكل"؟.

طاقم العمل والمشاركة

يشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم، منهم: يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، مصطفى غريب، سيد رجب، وغيرهم. ومن المتوقع أن تحقق المسرحية إقبالًا كبيرًا من الجمهور فور عرضها.

آخر أعمال شيماء سيف

شاركت شيماء سيف مؤخرًا في مسلسل "فراولة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي. بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، سمر مرسي. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit، وتدور أحداثه حول نيللي كريم التي تعمل في علم الطاقة ويصدقها الناس.