محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان تحت عنوان "ديسكو 90"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في لبنان يوم 25 يوليو المقبل، تحت عنوان "ديسكو 90"، ومن المقرر أن يشارك جمهوره بباقة مميزة من أغانيه الشهيرة التي تنال إعجاب محبيه، وسيشارك في الحفل أيضًا كل من النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، وحسام حسني.

احتفال محمد فؤاد بزفاف نجله

في سياق آخر، احتفل الفنان محمد فؤاد في أبريل الماضي بزفاف نجله عبد الرحمن، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن، منهم عمرو دياب، محمد حماقي، حمادة هلال، إيهاب توفيق، مي فاروق، ومحمد العمروسي، وغيرهم من النجوم.

آخر حفلات محمد فؤاد

وكانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في موسم الصيف الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، و"سلام".

أحدث كليبات محمد فؤاد

آخر فيديو كليبات الفنان محمد فؤاد كان كليب "سلام"، من إخراج كريم مسلم، وكلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما. ضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد التي قدمها على مدار السنوات الأخيرة.

كما كانت آخر أغانيه بعنوان "ليه"، والتي طرحها مطلع عام 2021 عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

تعاون سينمائي جديد

أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ في عمل سينمائي جديد، وذلك في تصريحات على هامش حفله بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن التعاون سيتم مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك" لإنتاج فيلم سينمائي ضخم، وأكد فؤاد أن المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته في إنتاج أكبر وأفضل فيلم لمحمد فؤاد، تحت عنوان "قلبي في نيويورك"، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون نقلة سينمائية كبيرة ومفاجأة للجمهور.