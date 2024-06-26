أورتيجا يعلن عن إصابته بكسرين و4 شروخ بالقدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:31 مساءً - نشر اورتيجا، عبر خاصية الاستوري من خلال صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صورة أوضحت إصابته بكسر في القدم.

وقال اورتيجا : الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله.

وتابع اورتيجا : النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتی علشان متفهمش غلط والناس تديني عزري، علشان في ناس معينه بقيت بتتكلم بطريقه أن أورتيجا بيتنك والشغل التعبان ده.

واستكمل حديثه قائلًا : عاوز أقولكم أورتيجا بيتنفخ، فى حبيت أوضح للناس اللي مش فهمه حاجة، وأنا فهمتكم أدوني عزري بقي، والحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجه بتحصل ويارب أبعد عننا العين علشان بقت مکشوفه وواضحة أوي.