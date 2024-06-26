إسعاد يونس تحقق إنجازًا عبر نتفلكس بفيلم "عصابة عظيمة"

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أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة إسعاد يونس إنجازًا كبيرًا بدخولها قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكس من خلال فيلمها "عصابة عظيمة".

واحتلت يونس المركز الأول في القائمة التي تضم 10 أفلام هي الأعلى مشاهدة في المملكة العربية السعودية.

فريق العمل وقصة الفيلم

يشارك في بطولة "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس، كل من محمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان. تجسد يونس في الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها تفقد بصرها نتيجة حادث، ويجسد كريم عفيفي دور ابنها الذي يتسبب في خسارتها لمنزلها واستيلائه على أموالها، بينما تلعب فرح الزاهد دور زوجته.

مشاركة إسعاد يونس في تيتا زوزو

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير دورها في مسلسل "تيتا زوزو" والذي من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل التي تقوم حاليًا باختيار باقي أبطال العمل للبدء في تصويره قريبًا.

عودة إلى الساحة الفنية

يعد مسلسل "تيتا زوزو" عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية،وكانت يونس قد عادت إلى التمثيل من خلال فيلم "200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

ظهور مميز في مسلسل "دواعي السفر"

وظهرت إسعاد يونس،مؤخرًا كضيفة في الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" الذي عرض عبر منصة watch it الإلكترونية،جسدت دور والدة علي، الذي لعب دوره أمير عيد، في مشهد مؤثر انتهى بمصالحة بعد سنوات من القطيعة بسبب خلافات بينهما.