عايدة فهمي تكشف كواليس تصوير "حق عرب" وتشيد بمشاركتها في مسلسل "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عايدة فهمي عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، وذلك في لقاء عبر برنامج "It's Show Time".

وأعربت عايدة فهمي عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الدرامي، موضحة أنها شاركت في أربع أو خمس حلقات فقط.

إشادة كبيرة من الجمهور

وأوضحت أنها تلقت الكثير من الاتصالات الإيجابية حول دورها في المسلسل، مؤكدة أن العمل يضم نخبة من النجوم الكبار مثل وفاء عامر، رياض الخولي، وأحمد العوضي، واعتبرت المشاركة معهم في العمل مصدر فخر لها، مشيرة إلى أن المسلسل حظي بتقدير كبير من الشارع والسوشيال ميديا.

تحديات تصوير مشهد الشنق

وتحدثت فهمي عن أصعب مشاهدها في المسلسل، حيث أوضحت أن تصوير مشهد الشنق استغرق نحو خمس ساعات، وأشارت إلى أن المخرج كان مصرًا على أن يتم التصوير بكل دقة، مما تطلب منها البقاء معلقة بالحبل لفترة طويلة، وأضافت أن وفاء عامر، التي كانت تشد الحبل، قد أدت دورها ببراعة وحب كبير.

دور مهم في مسلسل "الحشاشين"

كما أعربت فهمي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الحشاشين" لكريم عبدالعزيز، واعتبرت مشاركتها في مشهد افتتاحي بالمسلسل شرفًا كبيرًا، وأكدت أن العمل يتناول مواضيع تاريخية هامة ويرفع مستوى الدراما في الوطن العربي، تحت إشراف السيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي.

تعاون مثمر مع عبدالرحيم كمال

وذكرت عايدة فهمي أنها سبق وتعاونت مع السيناريست عبدالرحيم كمال في مسلسل "جزيرة غمام"، حيث أدت دور شخصية مليحة،وأعربت عن فخرها بالعمل معه وتقديرها الكبير لأعماله، متمنية أن تكرر التجربة في أعمال مستقبلية من تأليفه.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

جسد مسلسل "الحشاشين" تاريخ جماعة الحشاشين الإرهابية التي أسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، وشارك في البطولة نخبة من النجوم مثل كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وتولى تأليفه عبدالرحيم كمال وإخراجه بيتر ميمي.