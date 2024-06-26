نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة الكاملة لفيلم "سيكو سيكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم سيكو سيكو استئناف تصوير مشاهد الفيلم بعد انتهاءهم من أجازة موسم عيد الأضحى المبارك.

القائمة الكاملة لفيلم سيكو سيكو



والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

تفاصيل شخصية عصام عمر في الفيلم



ويجسد الفنان عصام خلال أحداث فيلم "سيكو سيكو" شخصية رجل يعمل في شركة شحن.



تفاصيل فيلم "سيكو سيكو"

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

آخر أعمال الفنان عصام عمر



والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان عصام عمر هو مسلسل بعنوان "مسار إجباري" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان، وهو معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطى، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.