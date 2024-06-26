اليوم.. طرح أغنية برنامج "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجمان أحمد سعد وعمرو سعد لطرح أغنية جديدة اليوم بعنوان "إحنا الأوائل" وهى الأغنية الرسمية لبرنامج “بيت السعد” الذي سيقموا بتقديمه معًا، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية اليوم في تمام الساعبة مساءً وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج عبر فيس بوك.



تفاصيل بيت السعد



يخوض الفنان عمرو سعد تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة مع شقيقه الفنان أحمد سعد وذلك من خلال برنامج "بيت السعد" ويتم الآن تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، وتضم قائمة ضيوف البرنامج باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، منهم الفنان محمد هنيدي والفنانة إليسا، والفنان أحمد السقا، والشاب خالد، ويقوم بإخراج البرنامج المخرج محمد سامي.



اخر أعمال عمرو سعد



وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددًا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.



قصة مسلسل الأجهر



تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما

آخر أعمال الفنان أحمد سعد



حقق الفنان أحمد سعد نجاحات كبيرة بأغانيه في الفترة الأخيرة، وآخر أعماله كانت أغنية "يا ابن المحظوظة" التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.