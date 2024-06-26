نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره في مصر: "نلتقيكم يوم الجمعة وستكون ليلة رائعة بوجودكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المطرب العراقي كاظم الساهر إلى القاهرة اليوم، استعدادًا لإحياء حفل يوم الجمعة القادم في مشروع كريد القاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب دام عامين عن محبيه في مصر،ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالًا بعيد الحب.

آخر حفلات كاظم الساهر

ويأتي هذا الحفل بعد عامين من آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عامًا.

منشور كاظم الساهر

وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا، حيث شارك سابقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب فيها: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد. لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".