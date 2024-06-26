نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تكشف عن موعد طرح كليب "مفيش ممنوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة لطيفة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنية “يا ليالي”، التي طرحتها أمس، كما كشفت عن موعد طرح كليب أغنية مفيش ممنوع، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو من الأغنية، أرفقت به تعليقًا قالت فيه:" قد إيه أنا مبسوطة وفرحانة جدًا جدًا بكل ردود الفعل اللي وصلتني ولسه بتوصلني على كليب اليالي، استنوا كليب مفيش ممنوع النهاردة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة".



تعليقات الجمهور على منشور لطيفة

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات كالآتي: الأغنية تحفة، دايما بتبهرينا، منتظرينك، دايما مكسرة الدنيا كلها، ألف مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال لطيفة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف "، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وجاءت كلمات أغنية سحابة صيف للطيفة كالتالي: سحابة صيف وھتعدي وھتعدي، ونرجع تاني من تاني، ولا تستغنى يوم عني وھنعدي، ولا أنساك وتنساني، سحابة صيف وھتعدي وھتعدي، ونرجع تاني من تاني.