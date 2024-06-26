بهذه الطريقة.. وائل جسار يروج لحفله المقبل في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في لبنان يوم 19 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

منشور وائل جسار



ونشر جسار بوستر الحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وكتب قائلًا: "ناطركم لنقضي سهرة من أحلى السهرات بلبنان، بتاريخ ٧/١٩).

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار الفنية، أغنية "كل وعد"، التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل أغنية "كل وعد"

أغنية "كل وعد" من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم.

كلمات الأغنية



كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه متقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش، انت نفسك كنتِ حلم في يوم حلمته.